Maurizio Crozza torna live: su NOVE le nuove puntate di Fratelli di Crozza

ROMA – Rigorosamente in diretta dagli studi di Milano, il fuoriclasse Maurizio Crozza torna con la nuova stagione del suo one-man-show “FRATELLI DI CROZZA”, da venerdì 16 febbraio alle 21:25 sul NOVE (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando).

Al centro della puntata, come sempre, la stretta attualità politica legata in questo periodo alla campagna elettorale. Inoltre sul palco i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete: dallo storico editore del quotidiano La Repubblica Carlo De Benedetti, alla star internazionale Sting fino alle perle di sagacia del direttore del settimanale 7 – Corriere della Sera, Beppe Severgnini.

“Fratelli di Crozza” sarà visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia. Tutte le puntate saranno disponibili anche on demand dal giorno dopo, mentre ogni singolo sketch estratto dallo show e contenuti inediti saranno raccolti tutti in una sezione speciale completamente dedicata a “Fratelli di Crozza”.

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia.

È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo per ITV Movie è Patrizia Sartori.