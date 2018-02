Hard Times è il nuovo video singolo di Nic Cester

Roma – A poche ore dall’inizio del tour europeo con la prima data al Monk di Roma, Nic Cester pubblica il suo nuovo singolo e video, Hard Times, il terzo estratto da Sugar Rush, il suo primo disco solista dopo il successo mondiale con i Jet.

“Ho scritto questo pezzo immaginando che un giorno sarei potuto diventare padre, cosa che è successa qualche settimana fa – racconta Nic – quindi naturalmente inizi a pensare a che tipo di genitore vuoi essere o che tipo di cose speri di poter insegnare ai tuoi figli. Riflettendo sulle mie esperienze personali, non vedo alcun motivo nel preparare i bambini ad una vita dorata e far finta che tutto andrà sempre bene. La vita non è sempre facile ma non c’è niente da temere. I tempi duri arriveranno inevitabilmente ma è tutto completamente normale e dobbiamo avere fiducia nel fatto che staremo bene. Non è possibile pianificare ogni situazione, ma è possibile creare e coltivare buoni meccanismi di difesa.”

IL TOUR

Buonissima la prima ieri sul palco del Monk a Roma. La potente voce rock di Nic Cester unita a classe e carisma ha regalato un live di quelli indimenticabili. I musicisti che lo accompagnano – The Milano Elettrica – si confermano super band dai suoni pieni e raffinati. Le due batterie, Sergio Carnevale (Bluvertigo) e Daniel Plentz (Selton), suonano benissimo; la tastiera di Raffaele Scogna e i fiati di Domenico Mamone danno ai brani quel tocco vintage che li fa sembrare eterni. Niente da dire ovviamente sullo stile di Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) alla chitarra e di Roberto Dragonetti al basso. Sugar Rush anche dal vivo gira alla perfezione, aver adottato Nic Cester è una delle cose migliori che potesse capitare al panorama della musica italiana.

Il cantante è in tour in Italia prima di partire per l’Europa: oggi al Locomotiv Club di Bologna e domenica 18 a Santeria Social Club di Milano. Dopo l’Italia partirà per la Germania (19 febbraio a Monaco, il 20 a Colonia, il 21 ad Amburgo e il 23 a Berlino), Austria (il 24 a Vienna) e Svizzera (il 25 a Zurigo).