Jennifer Lawrence scintillante alla première di Red Sparrow

ROMA – Luminosa e scintillante. Jennifer Lawrence ha abbagliato tutti alla première di Red Sparrow, nei cinema dal 1 marzo. La protagonista del film diretto da Francis Lawrence è apparsa sul red carpet un meraviglioso long dress di Dior con profondo scollo a V e schiena scoperta. Tanta pelle in vista ma non quanto una scena del thriller in cui l’attrice appare completamente nuda. Con l’abito scintillante ricoperto di paillettes, la star ha creato giochi di luci impossibili da non fotografare.

La trama di Red Sparrow

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) è una prima ballerina, che viene reclutata nella “Sparrow School”, un servizio di intelligence russo dove viene educata a diventare una letale amante e seduttrice. La sua prima missione ha come obiettivo Nathaniel Nash (Joel Edgerton) un ufficiale della CIA che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia.



L’ultima fatica, poi una pausa…

Red Sparrow sarà l’ultima fatica di Jennifer Lawrence per quest’anno. L’attrice ha annunciato di aver già deciso di prendersi una pausa di un anno per dedicarsi a Represent.Us, un’organizzazione politica non a scopo di lucro impegnata nella lotta alla corruzione.