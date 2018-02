ROMA – Sesto appuntamento in prima serata su Canale 5 con “L’Isola dei Famosi”.

In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

Sull’Isola, per Franco, Gaspare e Paola è l’ora del verdetto del pubblico, che questa sera decreterà chi sarà eliminato.

Vecchi e nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi

Al centro della puntata anche nuovi ingressi: nel corso della serata verrà aperto un nuovo televoto che decreterà i nuovi naufraghi che sbarcheranno su Playa Uva.

Intanto Giucas, ancora in Honduras per completare gli accertamenti medici, si prepara ad affrontare un nuovo esperimento.

Chi sarà la vittima che verrà ipnotizzata questa settimana?

È termina la quinta settimana, la prima per i naufraghi trascorsa riuniti sulla nuova Playa Uva.

Paola e Bianca hanno passato la settimana legate da una corda, costrette a condividere ogni spazio e ogni momento della giornata.

Franco, al televoto per la seconda settimana consecutiva, ha cercato di scoprire chi tra i compagni lo ha votato, rivelando aspetti insospettabili del suo carattere. Gaspare si è scontrato con Elena, già al centro di diverse discussioni.

