Perché tutto il web sta parlando di questo maltese?

ROMA – Sei secondi. E’ il tempo che impiegherai per innamorarti del cane che ha già conquistato milioni di persone.

Una clip pubblicata su Twitter lo scorso 19 febbraio è diventata virale nel giro di 24 ore, raggiungendo in una settimana oltre 2,5 milioni di visualizzazioni.

Protagonista un cane di razza maltese che sfodera in 6 secondi un fascino esplosivo degno di Kim Kardashian.

Cosa ha fatto il cane per attirare tanta attenzione?

Assolutamente nulla.

Ma uno sguardo – soprattutto se sexy – vale più di mille parole…