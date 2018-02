Justin Bieber e Selena Gomez, bacio pubblico in Giamaica

ROMA – Ormai non ci sono più dubbi. Justin Bieber e Selena Gomez sono tornati ad essere affiatati come ai vecchi tempi. Lo testimonia la vacanza insieme fatta in Giamaica per il matrimonio del padre di Bieber, Jeremy. È in questa occasione che i paparazzi hanno immortalato un tenero bacio pubblico. Gli scatti, neanche a dirlo, hanno fatto impazzire i fan che – dalla fine dell’anno scorso – si godono la gioia del ritorno di fiamma dei #Jelena.

Nonostante la storia travagliata che lega i due artisti, questa volta Bieber farebbe sul serio. Secondo i bene informati, il cantante canadese avrebbe chiesto la mano di Selena.

Ecco gli scatti rubati della coppia.