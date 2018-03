Farewell Yellow Brick Road Tour, Elton John live in Italia

ROMA – Elton John ha annunciato le prime date del suo epico tour Farewell Yellow Brick Road. Il cantautore girerà il mondo, passando anche per l’Italia.

I biglietti andranno in vendita generale sabato 10 marzo alle ore 10:00. I due spettacoli all’Arena di Verona del 29 e 30 maggio 2019 sono stati aggiunti alla lunga lista delle date del tour europeo inizialmente annunciato come parte dell’epico tour finale presentato alla Gotham Hall di New York a gennaio. I fan possono anche accedere alla presale di American Express riservata ai titolari di carta a partire dalle ore 9:00 dell’8 marzo su ticketone.it/americanexpress (Accedi alla prevendita American Express riservata ai Titolari di Carta dalle ore 9.00 del 08/03/2018. Acquista i biglietti su ticketone.it/americanexpress).

L’Europa

A partire dalla data di Vienna dell’1 maggio 2019, i concerti europei del tour Farewell Yellow Brick Road toccheranno Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda e Svizzera

“Voglio ringraziare i miei fan straordinari per il loro travolgente supporto lungo il corso della mia carriera e specialmente per l’interesse dimostrato a essere presenti per celebrare il mio ultimo tour, Farewell Yellow Brick Road,” ha detto Elton John. “Sono così emozionato per la partenza del tour e non vedo l’ora di vedere tutti quanti in giro”.

Più di 300 concerti in giro per i cinque continenti

Il tour Farewell Yellow Brick Road, che partirà l’8 settembre 2018 negli Stati Uniti, prevede più di 300 concerti attraverso cinque continenti. L’interprete di Tiny Dancer toccherà il Nord America, Europa, Asia, Sud America e Australia prima di giungere alla sua conclusione nel 2021. Queste date rappresentano l’ultimo tour di sempre della superstar e la fine di un mezzo secolo passato in viaggio da uno dei più duraturi performer della cultura pop. La nuova produzione di Elton porterà i suoi fan in un viaggio musicale e visivo attraversando 50 anni di carriera costellata di successi che non ha eguali.

“L’amore e la riconoscenza che i fan di Elton gli hanno dimostrato lungo tutta la sua leggendaria carriera proseguono ancora a livelli senza precedenti”, ha detto Jay Marciano, Presidente e CEO di AEG Presents, promoter del tour mondiale Farewell Yellow Brick Road.