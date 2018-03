VH1 celebra le donne con una programmazione tutta al femminile

ROMA – Giovedì 8 Marzo, VH1, canale 67 del digitale terrestre, si tingerà di rosa per celebrare la Festa della Donna con una programmazione speciale: tutta al femminile durante l’intera giornata. A partire dalle sei del mattino, il palinsesto renderà omaggio a tutte le più grandi artiste della musica italiana e internazionale.

A partire dalle 6 del mattino andranno in onda una serie di rotazioni musicali dei video delle più importanti interpreti femminili del panorama musicale. Dalla canzone italiana a quella internazionale, dal rock al pop, da struggenti dichiarazione d’amore a video di donne forti e decise. Tra video musicali del passato e le ultime novità musicali.

Le rotazioni speciali per la Festa della Donna vedranno protagoniste donne grintose, come Emma, Gianna Nannini ma anche Lady Gaga, Skin e altre interpreti che hanno mostrato tutto il girl power come le Spice Girls, Destiny’s Child e Pussycat Dolls. Protagoniste del ricco palinsesto anche le dolci e appassionate Alessandra Amoroso, Adele, Laura Pausini ma e la determinazione di quelle donne che sono a capo di band formate principalmente da uomini, come Florence and the Machine, Cranberries e Garbage. Ci sarà spazio anche per le ragazze del mondo della musica, che nonostante la giovane età e la neonata carriera stanno già dando del filo da torcere ai colleghi uomini. Prime tra tutte Francesca Michelin, oltre alle star internazionali come Miley Cyrus e Ariana Grande.