ROMA – Da Bologna al Festival di Sanremo, ma per Lo Stato Sociale le esibizioni live non finiscono qui. La band infatti ha annunciato sui profili social le date di due minitur in programma per aprile, giugno e luglio.

No hablamos español tour, le date

08/04 Siviglia

09/04 Valencia

10/04 Barcellona

12/04 Madrid

13/04 Bilbao

Una vita in vacanza tour, le date

8/6 Milano, Carroponte

4/7 Padova, Sherwood

11/7 Torino, Flowers Festival

13/7 Roma, Rock in Roma