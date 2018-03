Record di incassi per Black Panther, il film supera 1 miliardo di dollari

ROMA – Black Panther conquista il pubblico di tutto il mondo. È, infatti, record di incassi per il film Marvel che – questo weekend – ha superato, a livello globale, la cifra di 1 miliardo di dollari. Nelle sale italiane dal 14 febbraio, la pellicola che vede protagonista il supereroe africano ha, invece, registrato un incasso di oltre 6 milioni di Euro. “Black Panther è il sedicesimo film distribuito da The Walt Disney Company ad aver superato il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo: un successo eccezionale e significativo per tutti noi”, ha commentato Daniel Frigo, amministratore delegato della società.

“Nell’universo Cinematografico Marvel questo film porta a un nuovo livello la diversità già presente nei fumetti – ha aggiunto -. Ora, grazie al valore umano e sociale di questo personaggio, il pubblico ha un nuovo supereroe in cui immedesimarsi. Ancora una volta i miei complimenti vanno a tutta la squadra di Disney Italia e all’incredibile lavoro che ha svolto e che ha portato anche nel nostro Paese al successo di un film per noi così importante. Ritroveremo Black Panther in Avengers: Infinity War, che vedrà riuniti i supereroi Marvel più amati: un modo fantastico di celebrare il decimo anniversario di Marvel Studios”.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby, il personaggio di Black Panther apparve per la prima volta nel 1966 sulle pagine dei fumetti Marvel ne I Fantastici Quattro (Vol. 1) n. 52, divenendo presto uno dei più amati da parte degli appassionati, abbattendo diversi confini razziali e culturali.

Diretto da Ryan Coogler, da sempre un grande fan di questo supereroe, il film Marvel Black Panther vede il ritorno di Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Al suo fianco il pubblico troverà l’attore Michael B. Jordan, l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, la candidata all’Oscar Angela Bassett, il premio Oscar Forest Whitaker e Andy Serkis. La sceneggiatura del film è firmata da Ryan Coogler e Joe Robert Cole, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov e Stan Lee sono i produttori esecutivi.