Arriva in libreria “I giovani salveranno l’Italia”

Roma – Si chiama “I giovani salveranno l’Italia” e nel sottotitolo si legge “Come sbarazzarsi delle oligarchie e riprenderci il futuro“: è un libro scritto da tredici giovani, è un testo a metà tra il pamphlet e l’analisi minuziosa. Dalle penne di queste ragazzi emerge una proposta politica che rimetta al centro bisogni e aspirazioni di chi è rimasto inascoltato. Sovranità popolare, spesa pubblica, ruolo dello Stato, critica dell’Unione Europea, abolizione della precarietà lavorativa: gli autori, riuniti nel movimento Senso Comune, rompono ogni tabù imposto nel dibattito pubblico, rivendicando così la necessità di andare oltre le opzioni politiche in campo e di dar vita a una proposta che restituisca l’Italia alla gente comune.

L’Italia vive una lunga fase di involuzione, fatta di un impoverimento collettivo e una deriva oligarchica. A farne maggiormente le spese sono i giovani: precarizzati, calpestati e derisi, privati di una prospettiva esistenziale degna di tal nome. Nel frattempo, anche tra le generazioni precedenti lo smottamento economico che vive il Paese si traduce in una vulnerabilità sociale intollerabile e un bisogno sempre maggiore di protezione, mentre poche centinaia di famiglie continuano ad arricchirsi a dismisura. Ma forse non tutto è perduto.

“I giovani salveranno l’Italia” è a cura di Samuele Mazzolini, ricercatore in Teoria politica presso la University of Essex (Inghilterra) e uno dei fondatori di Senso Comune, un’associazione-movimento che nasce nel novembre 2016 con l’obiettivo di avviare una politica autonoma dai desideri delle oligarchie politiche ed economiche che hanno portato l’Italia nel profondo della crisi che viviamo. Una politica che stia dalla parte di chi, in questa Italia maltrattata, non ha più una parte: la gente comune.

Gli autori de’ “I giovani salveranno l’Italia” sono: Samuele Mazzolini, Michelangela Di Giacomo, Tommaso Nencioni, Stefano Bartolini, Enrico Padoan, Raffaele Bazurli, Irene Romiti, Letizia Nocera, Marcello Gisondi, Simone Gasperin, Stefano Poggi, Thomas Fazi, Paolo Gerbaudo fanno parte di Senso Comune.