Caccia americano intercetta un oggetto non identificato: il VIDEO dell’UFO fa il giro del mondo

Ancora nessun commento ufficiale dal Pentagono sul video dell’UFO intercettato da un caccia della Marina americana.

L’incontro con l’oggetto volante non identificato risale al 2015, ma è stato reso pubblico solo adesso.



“Wow, che cos’è?” esclama un pilota nel video. “Oddio, amico, guarda come vola!”, risponde un altro.

Il video, catturato dalla telecamera ad infrarossi di un McDonnell Douglas F/A-18E Super Hornet, è stato pubblicato da ‘To The Stars Academy of Arts and Science’, un’organizzazione scientifica privata.