ROMA – Esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”.

Un’edizione ancora più ricca, articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”.

Oltre ad essere un collezionabile, nella migliore tradizione Panini, questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira alle partite di calcio e che consente a chiunque di cimentarsi con la propria formazione preferita. Le partite possono essere disputate sul campo di gioco, contenuto nello Starter Pack, abbinato alla Guida Ufficiale, ma c’è anche la possibilità di “replicarle” online sul sito www.paniniadrenalyn.com o tramite la app gratuita “Adrenalyn XL FIFA World Cup”.

All’interno della raccolta sono presenti stelle di prima grandezza del campionato italiano, come Paulo Dybala (Juventus), Dries Mertens (Napoli) e Mauro Icardi (Inter), così come fuoriclasse assoluti del calcio mondiale, dal brasiliano Neymar Jr. all’argentino Lionel Messi e al portoghese Cristiano Ronaldo, oltre a molti altri ancora.

Nella collezione “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”, per la parte più corposa relativa alle card “Team Mates”, otto Nazionali sono rappresentate con 18 card ciascuna (si tratta della Russia, come Paese ospitante, e delle 7 squadre che hanno già conquistato in passato la “FIFA World Cup”), mentre per le altre 24 Nazionali sono previste 9 card ognuna. Le card della raccolta si articolano in 9 sezioni speciali: “Fans’ Favourites”, che mettono insieme i giocatori preferiti dai tifosi di tutte le Selezioni partecipanti al torneo; “Rising Stars”, che raggruppano le potenziali sorprese del Campionato Mondiale; “Goal Stoppers”, con 9 tra i più forti portieri di Russia 2018; “Power 4”, con ben 4 giocatori per ogni card, a rappresentare i migliori pacchetti difensivi del mondo; “Game Changers”, con alcuni dei giocatori più talentuosi del torneo; “Double Trouble”, card speciali che uniscono la forza di 2 campioni; “Icons”, dedicate a giocatori che hanno disputato molti mondiali ed hanno vinto praticamente tutto con i loro club; “Top Masters”, card dedicate ai calciatori più forti e attesi della rassegna; ed infine la “Invincible”, l’unica card in grado di assicurare la vittoria in tutti i confronti.

“I Mondiali di Russia 2018, nonostante l’assenza della nostra Nazionale, rimangono l’evento calcistico per eccellenza che catalizzerà l’attenzione di tutti i tifosi nella prossima estate”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “La collezione ‘2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL’, in scia al grande successo registrato dall’edizione di card dedicata al campionato italiano, avrà sicuramente il merito di avvicinare gli appassionati italiani alla manifestazione, dando la possibilità di giocare, oltre che di collezionare, con i più forti calciatori del mondo”

La collezione “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”, realizzata su licenza ufficiale di FIFA, è in vendita da oggi in tutte le edicole. Una bustina contenente 6 card costa 1,50 euro, mentre il “Mega Starter Pack” (con raccoglitore, campo da gioco, 4 bustine, 2 card Limited Edition, guida ufficiale con regole del gioco e poster checklist) è disponibile a 9,90 euro. Da fine marzo, sarà in vendita anche la “Tin Box” (con 40 card, di cui 4 Limited Edition) a 12,99 euro. Ad aprile saranno invece disponibili nelle edicole le prestigiose bustine “Premium” (con 10 card, di cui 1 Limited Edition) a 5 euro e “Premium Oro” (con 1 bustina Premium e 4 card, di cui 3 Limited Edition e 1 online) a 10 euro. Sul sito ufficiale www.paniniadrenalyn.com, collezionisti e appassionati possono trovare suggerimenti, news, curiosità ed ogni altra informazione.