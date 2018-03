Fatti sentire, nuovo album e tour internazionale per Laura Pausini

ROMA – Fatti sentire. È quasi un monito il nuovo album di Laura Pausini, disponibile da venerdì 16. Un disco che arriva nel venticinquesimo anniversario di carriera della cantante. 14 inediti che Laura ha presentato su un volo Milano-Roma. In veste di hostess, in mezzo a fan e giornalisti. Il disco è stato anticipato da Non è detto, il brano presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

I 12 inediti

“Questo disco è un invito ad essere coraggiosi, – ha spiegato la Pausini ai suoi ‘passeggeri’ – ad essere sé stessi e a non aver paura dei pregiudizi, lo dice una persona che è continuamente giudicata e che spesso ha sofferto per questo. Io sul palco mi sento coraggiosa, forte, ma quando scendo divento fragile e insicura”. Fatti sentire si presenta come l’album più variegato della carriera di Laura, con tracce in spagnolo e inglese. “Alcune canzoni sono ballabili e ritmate, altre sono molto più ‘pausiniane’: sono canzoni molto diverse, per quanto riguarda gli arrangiamenti: si va dalla ballata al pezzo più rock, dal pop americano al funky. E c’è anche un po’ di reggaeton”, ha aggiunto. Un mix di suoni a cui hanno lavorato – tra gli altri – il compagno Paolo Carta, Tony Maiello, Enrico Nigiotti e Giulia Ananìa. Nella tracklist anche una canzone dedicata a Francesca, la nipotina di tre anni morta l’anno scorso per una malattia rara. I ricavati del brano andranno a Bimbo Tu, un’associazione che sostiene le famiglie dei bambini che stanno male.

Non è detto Nuevo La soluzione E.sta.a.te Frasi a metà Le due finestre Fantastico (Fai quello che sei) No river is wilder L’ultima cosa che ti devo Un progetto di vita in comune Il caso è chiuso Zona d’ombra Francesca (Piccola aliena) Il coraggio di andare

Il tour mondiale

A supporto del disco, Laura Pausini ha anche messo in piedi un tour internazionale che la porterà in giro per il mondo dal prossimo agosto. In Italia la cantante attraverserà lo stivale da nord a sud, proponendo una doppia data nella capitale: il 21 e il 22 luglio. Le prevendite saranno aperte sul circuito TicketOne a partire dalle 11 del prossimo 19 marzo.

Ecco il calendario:

Agosto

02 Guadalajara- Auditorio Telmex

04 Mexico Df Arena – Ciudad de Mexico

06 Guetamala City – Forum Majadas

08 San Josè- Estadio Nacional

11 Guayaquil- Coliseo Voltaires

14 Lima- Jockey Club

16 Buenos Aires – Luna Park

18 Santiago – Movistar Arena

20 Sao Paulo – Citi Bank Hall

21 Sao Paulo- Citi Bank Hall

23 Brasilia- Teatro Guimarares

25 Recife – Classic Hall

27 Curitiba – Teatro Positivo

31 New York- Radio City Music Hall

Settembre

08 Milano- Mediolanum Forum di Assago

17 Rimini – Rds Stadium

19 Verona- Arena

25 Eboli- Pala Sele

28 Acireale- Pal’art Hotel

Ottobre

01 Bari- Palaflorio

06 Firenze- Mandela Forum

09 Padova – Kione Arena

13 Bologna- Unipol Arena

17 Barcelona- Palau St Jordi

18 Madrid – Wizink Center

2o Paris – Zenith La villette

21 Bruxelles – Forest National

23 Stuttgart- Porsche Arena

24 Zurich – Hallenstadion

26 Torino- Pala Alpi Tour