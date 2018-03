ROMA – Ha soli 4 giorni di vita ed è già una star ma – nonostante ciò – tutti i profili Instagram di Leone sono fake. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez ha catalizzato l’attenzione di milioni di utenti che si sono riversati sui social per seguire i suoi primi attimi di vita. Molti, nonostante gli aggiornamenti costanti di mamma e papà, forse sono rimasti delusi perché si aspettavano dirette e storie anche nella notte in cui Leo è venuto al mondo. Come prevedibile, però, dal 20 marzo – il giorno dopo la nascita del bimbo – è stato un proliferare di profili. Secondo la cronologia degli account, Leone ne ha circa una decina a suo nome. Tutti fake. Perché, a dispetto di quanto si poteva immaginare, i neo genitori hanno scelto di non aprire nessun account social al loro bambino. Almeno fin’ora.

Chiara Ferragni su Instagram: “Segnalateli”

“Leone non ha nessun profilo personale, – ha assicurato Chiara Ferragni con una storia di Instagram – tutti quelli che vedete sono fake! Per favore segnalateli e smettete di crearli”. Le uniche foto e gli unici video del baby raviolo saranno, quindi, pubblicate sui profili della coppia Ferragni-Fedez che sono seguitissimi. 12,2 milioni i seguaci dell’influencer, 5,1 quelli del rapper.