Tinaba a caccia di giovani Ambassador in tutta Italia

ROMA – Permettere a studenti universitari e giovani professionisti di entrare a far parte del mondo fintech. Con questo scopo prende il via il Tinaba City Ambassador Program (TCAP). Una speciale “academy” rivolta a studenti, neolaureati e giovani professionisti che, attraverso Tinaba, avranno l’opportunità di svolgere un’attività retribuita nell’ambito del fintech italiano, per conoscerlo da vicino e raccontarlo all’esterno.

Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere ed agevolare in tutta Italia la diffusione di sistemi di pagamento innovativi: Tinaba è una app caratterizzata da una grande versatilità che permette di trasferire, condividere e aggregare il denaro senza costi di commissione. In più, Tinaba rappresenta un vero e proprio ecosistema digitale, offrendo l’opportunità di mettere in connessione i commercianti con le esigenze economiche e le abitudini di consumo della famiglie e dei giovani, per fare gli acquisti in modo comodo e immediato tramite smartphone.

Obiettivo degli Ambassador sarà dunque quello di far conoscere Tinaba in 11 città selezionate: Venezia, Bologna, Verona, Genova, Firenze, Padova, Palermo, Salerno, Parma, Brescia e Roma.

Selezione e compenso: tutto quello che c’è da sapere

Gli aspiranti Ambassador dovranno presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma di Tinaba, mandando il proprio CV e un video (massimo 1 minuto) o una lettera motivazionale (massimo 150 parole) per raccontare il proprio interesse di partecipazione.

La selezione durerà fino al 15 aprile prossimo attraverso colloqui conoscitivi.

Successivamente gli Ambassador scelti parteciperanno ad un training a Milano per conoscere il team interno di Tinaba ed entrare nel vivo del mondo Fintech, per comprendere come sta cambiando il settore finanziario e scoprire il lavoro che Tinaba ha fatto e sta facendo per affermarsi come vero e proprio “game changer”.

La durata del programma di Ambassador sarà di 6 mesi complessivi, con conclusione prevista il 30 ottobre. La tipologia dell’esperienza offerta con il Tinaba City Ambassador Program è di tipo collaborativo: gli Ambassador non dovranno svolgerla in maniera full time, tuttavia sarà necessario che trascorrano l’80% del proprio tempo nella città per la quale si candidano. Per gli Ambassador è previsto un compenso iniziale fisso di 2.000 euro, e ulteriori incentivi e premi sulla base delle performance.