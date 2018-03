Chiara Ferragni allatta Leone su Instagram e il web si divide

ROMA – Da quando ha partorito Chiara Ferragni è ancora di più sotto la lente d’ingrandimento. La fashion influencer è tornata più social che mai e il suo bambino è già re dei social. Tra prime foto in cui Leone appare in tutte le salse, storie di Instagram e scatti pubblicati dai parenti, non poteva mancare uno dei momenti più importanti per un neonato: ovvero l’allattamento.

È così che, direttamente dalla sua casa a Los Angeles, la Ferragni ha pubblicato un video in cui ci mostra la poppata di Leone, con tanto di siparietto comico che vede protagonista Matilda. La cagnolina di casa Ferragni-Fedez – famosa sui social perché anche lei ha un profilo Instagram da 244 mila followers – non sembra aver preso bene l’arrivo in famiglia del bimbo. Gelosa per le attenzioni non ricevute, ripiega su Fedez, imitando il piccolo Leone leccando il petto del rapper.



Dov’è finita la privacy?

Il video, neanche a dirlo, ha superato i due milioni e mezzo di visualizzazioni, confermando il successo della coppia Ferragni-Fedez sui social. Non c’è, però, solo chi ha apprezzato la clip e il seno – diventato prosperoso – della neo mamma. Dall’altra parte della medaglia, infatti, c’è anche chi non apprezza questa sovraesposizione di un neonato e dei suoi momenti più intimi. Tra i numerosi commenti, alcuni utenti parlano di un limite che è stato superato oggi. Di un vero e proprio business legato al neonato.

“Un conto è allattare in pubblico perché tuo figlio ha fame… – scrive qualcuno – ma qui si fa riprendere apposta..dove ci sono ben 12 milioni di persone a guardare…allattare è una cosa naturale..ma un minimo di dignità!”. Qualcun altro scrive: “Basta non vi seguo più… Il cane che ti lecca e poi ci poggiate il bimbo Vabbè i primi 15 giorni i neonati sono delicati… E poi un po’ di privacy per il minorenne. Siete una bella coppia ma basta!!!”. Commenti che, seppur con un fondamento, resteranno solo commenti. Chiara e Fedez hanno scelto una strada ben precisa e non sembrano volerla abbandonare.

Gli aggiornamenti continuano

Volenti o nolenti, quindi, chi segue Chiara Ferragni e Fedez continuerà ad avere aggiornamenti sulla loro vita da genitori. La coppia, negli ultimi giorni, ha pubblicato ancora tanti scatti e video. Tra queste le prime foto di famiglia. Insomma, per chi non dovesse gradire basta premere il pulsante unfollow.