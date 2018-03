ROMA – Chiudetevi in casa e non aprite agli sconosciuti. Lo sanno bene Roberto e Marisa!



“La storia è tratta da un fatto realmente accaduto allo zio di un mio amico, nei pressi di Napoli. Appena ho saputo di questa storia mi sono immediatamente interessato ed ho approfondito l’argomento. Chiaramente la storia reale ha avuto uno sviluppo drammatico. Nel film, invece, ho cercato di reclinare più in forma di commedia raccontando pure la storia d’amore un po’ appassita tra i due protagonisti – interpretati da Rocco Papaleo e Laura Morante – che riprende vita dopo l’accùppatura (una pratica criminale che costringe i malcapitati a custodire in casa merce illecita)”. Così il regista Francesco Prisco ha aperto la conferenza stampa – al cinema Barberini di Roma – del suo film Bob & Marys – Criminali a domicilio, dal 5 aprile al cinema con Videa.

Papaleo nei panni di Roberto ‘Bob’, Morante in quelli di Marisa ‘Marys’: una coppia insolita che conduce una vita priva di sussulti. Lui istruttore di scuola guida. Lei operatrice volontaria. I due vivono in un equilibrio di grigia abitudine, fino a quando dei criminali si introducono in casa loro e la riempiono di pacchi dal contenuto misterioso, ma sicuramente illegale.

I protagonisti non hanno alcuna possibilità di denunciare e, soprattutto, rischiano di passare un guaio con la legge. Pian piano, sotto scacco dei malviventi e con gli sguardi indiscreti del vicinato da eludere, Roberto e Marisa, invece di soccombere, ritrovano l’energia ribelle e fantasiosa di quando erano ragazzi e la voglia di reagire al sopruso ballando rock ‘n roll.

Dimenticarsi della paura e ribellarsi alla criminalità organizzata sono gli ingredienti principali del film. Bob e Marys si fanno i promotori dell’importanza della denuncia. Ma questo non basta per la buona riuscita del film: i veri criminali della pellicola sono la lentezza della narrazione e la mancanza di colpi di scena.

Nessun dialogo suscita una risata. Le azioni dei personaggi sono prevedibili e prive di sex appeal: già dai primi minuti non si sente la necessità di saperne di più tra i due personaggi ma, al contrario, si va alla ricerca del significato che si cela dietro la storia e che si svela negli ultimi minuti di ‘Bob & Marys’.

Nel cast: Rocco Papaleo, Laura Morante, Massimiliano Gallo, Simona Tabasco, Andrea Di Maria, Francesco Di Leva, Enzo Salomone, Antonio Iuorio, Gianni Ferreri e Giovanni Esposito.

VOTO ★★☆☆☆

Bob & Marys, clip ‘L’accuppatura’