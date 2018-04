ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano con la serie che li ha resi celebri sul web per raccontare il prepartita di uno dei match più attesi dai romanisti.

Il 4 aprile, il match dei match: Barcellona vs Roma al Camp Nou per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Una partita che ha per i romanisti un sapore di sfida imperdibile e di competizione agguerritissima per aggiudicarsi la seconda semifinale della storia della Roma.

Ma come vive l’attesa un romanista? A raccontarlo è il nuovo video degli Actual che rispolverano un loro grande classico: Serie Romanista.