ROMA – La storia raccontata in Frozen 2 “è bellissima”. A dirlo è Kristen Bell la voce originale di Anna. Interpellata da Ellen De Generes sul sequel del cartone che sta facendo tanto discutere, l’attrice, per la prima volta, ha parlato del film.

“Ho registrato il film – ha raccontato ad Ellen -. Ci saranno modifiche prima che sia finito ma conosco le canzoni, conosco la storia, è tutto bellissimo. Non posso dire molto di più o finirò nei guai”. Insomma, Kristen non ha voluto accennare nulla sull’orientamento sessuale di Elsa che ha riempito le cronache di tutto il mondo. Bisognerà aspettare il 27 novembre 2019 per saperne di più, quando la pellicola arriverà sul grande schermo. Per la data italiana non c’è ancora ufficialità.

Idina Menzel darà di nuovo la voce alla protagonista. Stesse voci anche per Olaf e Kristoff, rispettivamente quelle di Josh Gad e Jonathan Groff. Anche lo staff tecnico rimane uguale perché, si sa, squadra che vince non si cambia. Alla regia Jennifer Lee e Chris Buck, alle musiche Robert Lopez e Kirsten Anderson-Lopez.