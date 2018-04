Paramount Channel, sabato e domenica vi fa compagnia

ROMA – Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat presenta gli appuntamenti più attesi del weekend, da sabato 7 a domenica 8 aprile.

Il weekend in compagnia di Paramount Channel si accende sul canale 27 sabato 7 aprile, con una serata interamente dedicata all’attore americano Ashton Kutcher, ex modello, oggi produttore e attore acclamato da milioni di fan in tutto il mondo.

Sta sera Amici, amanti e… Notte brava a Las Vegas

Alle ore 21.10 andrà in onda il film Amici, amanti e…, commedia diretta da Ivan Reitman nel 2011 con Natalie Portman e Ashton Kutcher. Quando la quattordicenne Emma respinse le avances adolescenziali di Adam nessuno di loro aveva la minima idea di cosa fosse il sesso. Anni dopo, le strade di Emma e Adam si incrociano nuovamente e il loro rapporto prenderà una piega del tutto diversa. Decisi a realizzarsi nelle loro rispettive carriere, si “amano” nelle pause di lavoro ma i sentimenti devono essere tenuti alla larga dal loro rapporto, per reciproco accordo.

A seguire, Notte brava a Las Vegas, commedia diretta nel 2008 da Tom Vaughan con Cameron Diaz e Ashton Kutcher. Jack e Joy, lui appena licenziato e lei appena lasciata dal futuro marito, sono due giovani che si incontrano per caso a Las Vegas.

Dopo una notte di alcool e baldoria i due si risvegliano la mattina successiva sposati e con un assegno da 3 milioni di dollari vinto da Jack. Ritornati a New York, decidono di dividersi la somma e divorziare. Peccato che un giudice particolarmente tradizionalista li costringerà, per poter ottenere il divorzio, a 6 mesi di convivenza forzata, durante la quale dovranno cercare di far funzionare la loro unione.

Domenica Un mondo perfetto

Il weekend si chiude domenica 8 aprile con il titolo del ciclo Top of the week. A partire dalle ore 21.10 andrà in onda il film Un mondo perfetto, diretto nel 1993 da Clint Eastwood con Kevin Costner, Clint Eastwood, T. J. Lowther e Laura Dern. Buth Haynes (Kevin Costner) evade di prigione a Dallas, nella notte di Halloween del 1963. La situazione per lui si complica dopo aver ucciso il suo compagno di fuga e aver preso in ostaggio un bambino, Philip (T. J. Lowther). Mentre fra l’uomo e il bambino si instaura un rapporto amichevole la caccia all’evaso non si ferma.

Per catturarlo è stato incaricato Red Garnett (Client Eastwood), onesto poliziotto americano. Il governatore del Texas ha messo a disposizione di Garnett mezzi speciali per assicurare l’uomo alla giustizia nel più breve tempo possibile. Il caso Haynes suscita un forte interesse nell’opinione pubblica e ciò comporterà grosse pressioni sulla polizia e ingerenze politiche. Mancano solo due settimane, infatti, alla visita ufficiale del Presidente J.F. Kennedy a Dallas.