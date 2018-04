Grande Fratello Nip, si parte il 17 aprile

ROMA – È giunta al termine l’attesa. La prima puntata del Grande Fratello Nip andrà in onda da martedì 17 aprile. Al timone Barbara D’Urso, di nuovo al programma dopo 13 lunghi anni. Accanto a lei Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, nelle vesti di opinionisti. A svelarlo la stessa conduttrice, nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 9 aprile.



La casa è pronta e – al contrario di quanto trapelato nelle scorse ore – ancora con tutti i mobili al suo posto. Mediaset ha, infatti, smentito il presunto furto avvenuto nella famosa location. Secondo quanto riportavano i media, i ladri, per paradosso dopo essersi intrufolati senza che nessuno vedesse nulla, avrebbero portato a casa frigoriferi, piani cottura, puff, sdraio, una specchiera e un paio di divanetti.

Una vera e propria bufala, smentita da Mediaset e dal Gf: “In merito all’articolo pubblicato questa mattina da un quotidiano e ripreso, nel corso della giornata, da molte altre testate online, la produzione di Grande Fratello smentisce categoricamente che ci siano stati furti all’interno della Casa di Cinecittà, in cui fervono i preparativi per la prossima edizione del reality. Pertanto, la notizia è priva di ogni fondamento”.

L’unico mistero, quindi, resta quello riguardante l’inviato davanti la porta rossa e i concorrenti tra cui non ci saranno solo non famosi. I primi tre reclusi, infatti, sono volti non proprio sconosciuti: Simone Coccia Colaiuta, ex fidanzato dell’onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric e Matteo Gentili, ex della naufraga Paola Di Benedetto. Questi i nomi che, secondo i rumors, faranno compagnia a chi entrerà dalla porta rossa.