ROMA – A 2 mesi dall’inizio della stagione estiva, si preparano gli stage di selezione e formazione per lo STAFF ScuolaZoo Viaggi Evento, i viaggi evento preferiti dalla GenZ, che ogni anno permettono ai 12.000 partecipanti di vivere un’esperienza indimenticabile.

Gli appuntamenti sono per il 20-22 aprile, il 4-6 maggio e il 25-27 maggio a Igea Marina (RN) per i profili rispondenti alle caratteristiche segnate di seguito con un’età compresa fra i 18 e i 25 anni e selezionate dal team Travel4Target che organizza e gestisce i ScuolaZoo Viaggi Evento.

Per candidarsi: staffscuolazoo.it



MONDO DEL LAVORO E GIOVANI: UN PRIMO APPROCCIO CON SCUOLAZOO VIAGGI EVENTO

Un contesto che permette di approcciarsi al mondo del lavoro divertendosi fra coetanei, imparando il team working e sviluppando soft skills, sempre più importanti nel mondo del lavoro di oggi, come il problem solving, il coordinamento dei lavori, l’organizzazione dei tempi, il controllo dello stress e il rapporto con il cliente / partecipante e con il proprio referente, la capacità di accogliere e fare proprio il feedback.

La flessibilità: ogni selezionato indica la propria disponibilità ad andare in destinazione.

Può essere una sola settimana di viaggio evento come tutta la stagione, a seconda dei propri impegni di studio, lavoro o famigliari.

UNA CARRIERA DA STAFF SCUOLAZOO VIAGGI EVENTO

Non solo: se a fine stagione il feedback per il membro dello STAFF è positivo, viene confermato per la stagione invernale e/o per l’anno successivo, con un percorso di carriera che può portare ad una aumento delle responsabilità del ragazzo: si può diventare responsabile dei trasporti, ovvero dello spostamento dei partecipanti fra le varie location degli eventi in programma durante i Viaggi Evento; responsabili Primo Soccorso, grazie a corsi ad hoc; Responsabili Materiali, ovvero delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento degli eventi. Il percorso di carriera, se proficuo, prevede che lo STAFF diventi, nei casi più meritevoli e dopo qualche anno di collaborazione, Capo Meta (responsabile dei rapporti con gli stakeholder in loco e della gestione delle problematiche e della logistica in loco) o Capo Animazione (responsabile della buona riuscita artistica degli eventi, del livello di coinvolgimento dei partecipanti e del loro grado di soddisfazione.

IL RUOLO DELLO STAFF SCUOLAZOO VIAGGI EVENTO

Lo STAFF, nelle sue diverse figure, è il gruppo di giovani professionisti alle prime armi o con qualche anno di esperienza, che accompagna in viaggio evento i partecipanti.

I 270 STAFF hanno un’età uguale o vicina ai partecipanti stessi e ne condividono il modo di divertirsi, intrattenersi, gli interessi e modelli di riferimento; parlano la stessa lingua e questo li rende i compagni di viaggio ideali per i partecipanti.

A loro il compito di creare la community in viaggio, facendo sentire immediatamente a proprio agio i partecipanti, agevolando la conoscenza e l’amicizia. Il tutto ricoprendo anche ruoli di responsabilità per assicurare il corretto svolgimento degli eventi, accompagnando i gruppi da una location all’altra e garantendo livelli di sicurezza e gestione di criticità e crisi in loco grazie a corsi specifici forniti dal Tour Operator.

LE FIGURE RICERCATE

Non ci sono limiti di numero ai talenti da coinvolgere.

Se c’è un talento “fuori dal comune” che è allineato allo stile STAFF ScuolaZoo Viaggi Evento, allora viene selezionati e si inizia un percorso di formazione per arrivare preparati al Viaggio Evento tanto atteso da tutti.

In particolare, si ricercano:

· Animatori di contatto, estroversi e responsabili, dinamici e puntuali, divertenti e affidabili, con spiccate doti di problem solving;

· Fotografi e Videomaker;

· DJ e Vocalist

COS’È SCUOLAZOO VIAGGI EVENTO?

ScuolaZoo Viaggi Evento è il format di viaggio, organizzato dal tour operator Travel4Target, dedicato agli studenti italiani dai 16 ai 26 anni.

Lanciato nel 2009 trasportando il modello degli Spring Break anglosassoni in Italia adattandoli per il mercato seguendo l’approccio e lo stile di ScuolaZoo, la più grande community online di studenti in Italia.

La formula ha permesso di passare dai 200 partecipanti del 2009 ai 12.000 del 2017.

Il successo non è misurato solo in termini di aumento esponenziale dei partecipanti, ma anche della crescita delle domande per diventare STAFF: si è passati da poche centinaia del primo anno a quasi 3.000 nel 2017, da cui sono stati selezionati 350 profili che hanno partecipato allo stage a Igea Marina. Preventivato un ulteriore aumento della domanda quest’anno, si è deciso di organizzare un terzo appuntamento.

IL SUCCESSO DI SCUOLAZOO VIAGGI EVENTO:

Un programma facoltativo 24/24 con attività volte ad agevolare lo stringersi di amicizie in loco.

Una doppia anima reale e digitale: i ragazzi iniziano a conoscersi ancor prima della partenza su gruppi dedicati nei social network, nei quali continueranno a tenersi in contatto anche a viaggio terminato.

Si crea quindi una community, con legami, fra i partecipanti, che dureranno nel tempo grazie al ruolo fondamentale degli STAFF ScuolaZoo Viaggi Evento, i migliori compagni di viaggio della GenZ.