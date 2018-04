We Will Rock You, torna in Italia il musical ideato dai Queen

ROMA – A nove anni di distanza dal debutto del 2009, WE WILL ROCK YOU è finalmente pronto a ritornare sulle scene italiane con una produzione nuova e completamente originale sia nella regia (a cura di Tim Luscombe) che nella scenografia e coreografie, oltre che nel cast e musicisti naturalmente.

Il tour del musical partirà ad ottobre 2018.

WE WILL ROCK YOU

A dare voce ai più grandi successi dei Queen (da Radio Ga-Ga, a Bohemian Rhapsody) sarà un nuovo Galileo e una nuova Scaramouche, dei nuovi Khashoggi, Britney, Oz, Pop, e non solo. Le audizioni per selezionare il nuovo cast, inclusi i musicisti e il corpo di ballo, partiranno ufficialmente mercoledì 16 maggio 2018 a Milano. Tutti i dettagli e le informazioni su come candidarsi sono disponibili al sito www.wewillrockyou-themusical.it.

IL MUSICAL

Oltre 4600 rappresentazioni, per un totale di 6 milioni di spettatori: questi i numeri di WE WILL ROCK YOU, il musical ideato dagli stessi QUEEN, Brian May e Roger Taylor, insieme allo scrittore Ben Elton che per oltre 12 anni ha dominato il programma del Dominion Theatre di Londra, il teatro del West End che ospita la celebre statua d’oro di Freddie Mercury.

Un successo che si è rinnovato di stagione in stagione, non mancando di dare i suoi frutti anche in Italia. Da tempo ormai, grazie soprattutto al lavoro della Barley Arts, il rapporto tra i Queen e il nostro Paese si è fatto sempre più stretto, qualcosa di più della semplice occasione per proporre sporadiche esibizioni. Un rapporto quanto mai vitale, che si rinnoverà nell’estate 2018: i Queen, infatti, insieme a Adam Lambert, suoneranno nuovamente in Italia, per un evento live unico il prossimo 25 giugno, al Mediolanum Forum di Assago.