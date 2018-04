The Voice of Italy 2018, primo KNOCK OUT sul ring

ROMA – I team sono al completo e il ring di The Voice of Italy per ospitare i Knock Out.

Giovedì 19 aprile in prima serata su Rai2 proseguirà la sfida senza esclusioni di colpi condotta da Costantino della Gherardesca. Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sceglieranno i primi semifinalisti.

Nei Knock Out ogni coach suddivide il proprio team in 3 quartetti, assegnando un brano a ciascun talento. Alla fine delle esibizioni la scelta sarà difficile e crudele: un solo concorrente di ciascun quartetto potrà essere salvato dal proprio coach.

Al termine dei Knock Out, in ciascun team 3 talent potranno di diritto accedere alla Battle, la fase successiva della gara. Ma per chi non è stato scelto rimane ancora un’ultima opportunità di rimanere in gioco. I coach infatti dovranno scegliere un quarto concorrente tra gli eliminati dagli altri team, avvalendosi dell’opzione Steal. Il pulsante Steal permette il ripescaggio di un concorrente eliminato da un altro coach con un meccanismo che può ripetersi più volte, fino all’ultimo round dei KO.

Ecco gruppi che si sfideranno nel primo Knock Out:

Team Al Bano

Cinzia Carreri, 28 anni di Mantova (performer); Dalise, 33 anni di Roma (cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante).

Team J-Ax

Primo gruppo: Ferdinando Biondi Vega, 30 anni di Roma (agente immobiliare); Riccardo Giacomini, 27 anni di Cagliari (operaio); Angelica Ibba, 16 anni di Cagliari (studentessa); Angelica Peroni, 23 anni di Verona (studentessa e barista).

Secondo gruppo: Rosy Castello, 19 anni di Ragusa (studentessa); Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista); Deborah Xhako, 20 anni di Roma (studentessa).

Team Francesco Renga

Primo gruppo: Antonello Carozza, 32 anni di Campobasso (cantante); Mirco Pio Coniglio, 21 anni di Bergamo (responsabile alberghiero); Virginia Mellino, 18 anni di Livorno (studentessa); Giovanni Saccà, 23 anni di Messina (studente).

Secondo gruppo: Laura Ciriaco, 33 anni di Milano (cantante); Daniele Gentile, 18 anni di Bari (studente); Alberto Lionetti, 18 anni di Torino (musicista); Asia Sagripanti, 19 anni di Pordenone (studentessa).

Team Cristina Scabbia

Elisabetta Eneh, 31 anni di Cosenza (disoccupata); Claudia Illari, 23 anni di Roma (studentessa); Antonio Marino, 35 anni di Napoli (insegnante di canto); Sabrina Rocco, 19 anni di Napoli (studentessa).