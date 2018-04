Il nuovo tatuaggio di Robbie Williams divide le opinioni dei fan

ROMA – Robbie Williams, oltre che per la sua carriera musicale, è sicuramente molto famoso per i suoi numerosi tatuaggi.

L’artista ha recentemente deciso di condividere con i suo fan il suo ultimo tatuaggio. Il cantante di Angel ha infatti deciso di tatuare in mezzo al petto un suo ritratto in bianco e nero e di condividere la sua decisione su Instagram con uno scatto. I commenti dei fan, ovviamente, non sono tardati ad arrivare.

Alcuni sono rimasti molto contenti del nuovo tattoo del loro beniamino, altri ancora hanno affermato si possa trattare di un fake. “Si come no, sicuramente avrai fatto una cosa del genere!”, ha scritto un fan con ironia sotto la foto. “Mi fai morire dal ridere. Avresti dovuto pubblicare questa foto il primo di Aprile. Adoro il tuo senso dell’umorismo !”, ha aggiunto un’altra. “Amo così tanto Robbie, da conoscere a memoria qualsiasi sua foto senza maglietta e so benissimo che questa è una foto vecchia e che il tatuaggio è finto. In ogni caso, potrebbe tatuarsi qualsiasi cosa e rimanere comunque l’uomo più sexy del mondo !” ha aggiunto una sua fan sfegatata.

Fonte dailymail.co.uk