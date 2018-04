Netflix annuncia le prossime serie (e film) originali in arrivo

ROMA – Oltre 100 progetti europei lanciati quest’anno e questo è solo l’inizio.

Netflix ha presentato le nuove produzioni locali, in arrivo direttamente da Europa, Medio Oriente ed Africa sugli schermi di tutto il mondo nel 2018.

Un investimento importante che ha dato i suoi frutti.

Acclamati da pubblico e critica, show come Dark (Germania), Suburra, la serie (Italia), Le ragazze del centralino (Spagna) e Black Mirror (Inghilterra), hanno dimostrato che un contenuto di qualità è in grado di incontrare il favore degli utenti a livello sia locale che globale.

Oggi, Netflix svela 10 nuove produzioni europee.

7 serie originali:

– la prima serie originale olandese (Paesi Bassi)

– Mortel (Francia)

– The Wave (Germania)

– Luna Nera (Italia)

– La Casa di Carta Parte 3 (Spagna)

– The English Game (Gran Bretagna)

– Turn Up Charlie (Gran Bretagna)

2 documentari:

– una docu-serie francese

– The Staircase (una produzione francese girata negli Stati Uniti)

1 film:

Rimetti a Noi i Nostri Debiti (Italia).



Netflix ha inoltre annunciato:

GLOW – lancio globale della seconda stagione previsto per venerdì 29 giugno

Maniac – Con Emma Stone e Jonah Hill, diretti da Cary Fukunaga, Maniac racconta la storia di due sconosciuti coinvolti in una sperimentazione farmaceutica in cui niente va secondo i piani.

Stranger Things 3 – Jake Busey (Starship Troopers, Contact, Agents of S.H.I.E.L.D. e From Dusk Till Dawn) e Cary Elwes (Glory, Days of Thunder, Bram Stoker’s Dracula, Robin Hood: Men In Tights e The Princess Bride) si uniscono al cast nella terza stagione. Cary interpreta il ruolo del “Sindaco Kline” mentre Jake sarà “Bruce”