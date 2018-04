Alessia Mancini svela l’accordo segreto tra Eva Henger e Francesco Monte

ROMA – C’era un accordo segreto tra Eva Henger e Francesco Monte. A rivelarlo è Alessia Mancini, compagna di viaggio dei due “nemici” durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Il canna-gate inaspettato

“Eva era molto arrabbiata perché con Francesco aveva in comune la stessa agenzia e tra loro esisteva un accordo tacito per il quale non si sarebbero nominati – ha svelato la showgirl in un’intervista rilasciata a Fanpage -. Mi chiederei più per quale motivo Francesco abbia scelto di nominare proprio lei nonostante questo accordo pregresso”.

È così che allo scoppio del canna-gate quel patto si è interrotto con buona dose di amarezza da parte di entrambi. “Lei ci è rimasta malissimo – ha aggiunto – e credo sia stata quella la molla che ha scatenato la sua rabbia. L’errore è stato proprio questo, mettersi d’accordo prima del gioco, ed è qualcosa che hanno pagato entrambi”.