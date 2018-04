Il debutto di Avengers: Infinity War è il migliore di sempre

ROMA – Avengers: Infinity War è il film più con il miglior debutto di sempre. L’ultima battaglia della saga ha centrato ogni previsione. Al suo primo weekend in sala, la pellicola diretta da Anthony e Joe Russo ha incassato ben 630 milioni di dollari nel mondo. Un record che supera di gran lunga quello di Fast & Furious 8 che deteneva la medaglia d’oro con 541 milioni di dollari. Grande la gioia di Thor, Chris Hemsworth: “Non so come ringraziare chi è venuto a supportare l’universo Marvel. È stato un sogno far parte di questo viaggio”.

Il film conquista tutti anche in Italia

Negli Usa, gli Avengers debuttano con 250 milioni di dollari, battendo il record di Star Wars – Il risveglio della forza, che si è fermato a 248 milioni. I supereroi riuniti conquistano tutti anche in Italia e raggiungono il primo posto al box office con un incasso che, in soli 4 giorni, totalizza 9 milioni di euro. La top 3 al box office nel Bel Paese chiude è completata da Loro 1 ed Escobar – Il fascino del male.