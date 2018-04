Rem è il nuovo singolo di Ariana Grande? Gli indizi su Twitter

ROMA – Con alcuni post enigmatici su Twitter ed Instagram, Ariana Grande semina indizi per quello che sarà il suo nuovo singolo.

E tutte le strade portano a “Rem”.

Più che un secondo singolo, un brano promozionale, che potrebbe essere presentato domani, 1° maggio, in occasione della sua ospitata al Late Show di Jimmy Fallon.

Gli indizi

Ariana Grande ha stuzzicato la curiosità dei suoi fan con frasi sui sogni apparentemente senza senso, pubblicate su Twitter.

Spicca tra tutte la parola “rem” scritta sottosopra…

˙ɯ˙ǝ˙ɹ — Ariana Grande (@ArianaGrande) 28 aprile 2018

last night ….. boy i met you … yea ….. when i was sleeeeeeep … you’re such a dream to me — Ariana Grande (@ArianaGrande) 28 aprile 2018

and it was on a day like this … yeah … if you can belieeeeve … if you can believe … you’re such a dream to me — Ariana Grande (@ArianaGrande) 28 aprile 2018

Sembra dunque una certezza quale sarà il nuovo singolo di Ariana Grande, ma la cantante non si sbilancia.

“E’ ancora troppo presto” per svelarlo, ma ammette su Twitter: “sapete che a volte non so resistere… Vi amo!”.

🙈 not quite yet . u know i can’t resisssst sum times. i love u . — Ariana Grande (@ArianaGrande) 28 aprile 2018

No Tears Left to Cry

Dopo quasi un anno di silenzio, Ariana Grande è tornata lo scorso 20 aprile con il singolo “No Tears Left to Cry”, primo estratto dell’atteso nuovo album.

Il brano, accompagnato dal suo videoclip, è il primo inedito rilasciato dopo l’attentato terroristico dello scorso 22 maggio all’Arena di Manchester.

Si era appena concluso lo spettacolo di Ariana quando un kamikaze si è fatto esplodere con una bomba di chiodi nell’area della biglietteria, dove il pubblico si affollava per uscire.

L’esplosione ha provocato 23 morti (incluso l’attentatore) e 250 feriti.