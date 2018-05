The Moors, esce oggi il primo EP del duo dance

ROMA – Esce oggi l’Ep di The Moors contenente il singolo “Amor“, in rotazione radio e tra i primi posti in classifica dance di ITunes, “Aspettami questa notte” e “Comprami remix” con Viola Valentino.

Il duo dance, formatosi nel 2016, negli ultimi mesi si è fatto notare in diverse trasmissioni televisive insieme all’icona degli anni ’80 per presentare il loro album.

“Amor”

“Amor” è un brano dance prodotto a Bucarest e vanta la collaborazione di un team internazionale di altissimo livello, tra cui Ovidiu Nicolae (noto in patria come Moogly) autore di molte Hit di successo e collaboratore della star della musica dance europea Alexandra Stan e Mihai Laz, che ha firmato il videoclip del brano (già regista per INNA nel videoclip di “Te Rog”).



Lanciati da due talent di successo come XFactor e Amici, il duo The Moors, composto dai cantanti e producer Mirko Oliva e Luis Navarro,nasce da una lunga permanenza in Romania e dopo aver avuto numerose esperienze nel panorama musicale internazionale vantando pubblicazioni per Smilax , X Energy e Walkman.

Proprio nella capitale rumena incontrano Moogly , noto in patria per essere l’autore di alcune hit di successo e collaboratore per Cat Music e V, nonché’ per la star internazionale Alexandra Stan, celebre per “SEXOBEAT”.

Da questa collaborazione nasce “AMOR” , brano che traina il primo EP dei giovani artisti distribuito da Believe Digital. Il brano e’ accompagnato da un videoclip firmato da Mihai Lazar gia’ regista per INNA nel video “Te Rog”.

Il ritmo travolgente del brano, vera e propria Hit Estiva, ha colpito l’attenzione della star spagnola Mauricio Rivera che ne ha realizzato una versione in spagnolo di prossima uscita.

The Moors

I The Moors si sono fatti conoscere al pubblico italiano per tutta la stagione televisiva 2018, protagonisti ed ospiti dei principali programmi dei palinsesti di Rai 1, presentando al grande pubblico il primo singolo estratto “Aspettami questa notte”, brano che ha scalato le classifiche restano in top 30 Indie Music Like che monitora gli artisti indipendenti, per oltre 5 mesi ed entrando in rotazione su molte superstation nazionali. Da “AllMusic” a “TgCom24” il lvideoclip di “Aspettami questa notte” ha fatto il giro del web.

Amadeus li ha voluti tenere a battesimo in occasione dell’uscita del primo singolo come ospiti nel suo “I soliti Ignoti”, da “La vita in diretta” a “Unomattina” fino ad Eleonora Daniele che ha lanciato in anteprima l’uscita del loro Ep dopo una travolgente esibizione.

Tutto l’Ep promette di far ballare per l’intera estate a suon di Reggaeton e Kizomba.

In vendita nei negozi arriva contemporaneamente anche Hit Mania Spring 2018 contenente una nuova hit firmata The Moors dal titolo “Just Superstar”.