Ricky Jo Ft. Maximo Music, il video di Bailando Con El Sol spopola su YouTube

ROMA – Dopo il successo di Baila como el Papu, disco d’oro e disco di platino nel 2017, Ricky Jo torna in radio con Bailando Con el Sol, questa volta con Maximo Music su etichetta No Bulto Records.

Il singolo è accompagnato da un video interamente girato a Cuba, che in pochi giorni ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Lasciatevi prendere dal ritmo caliente di Bailando Con El Sol e non smetterete più di ballare!



Ricky Jo

Ha debuttato nel mondo musicale con il duo “Talento Havana”, raggiungendo ottimi risultati.

Ha realizzato concerti in tutta Italia sui palchi delle principali sale e congressi latini.

Al suo attivo già 4 album come “Talento Havana” e 1 da solista.

Presente su YouTube con più di 30 video.

Nel 2017 arriva la collaborazione con gli Autogol e Dj Matrix per il brano Baila como el Papu.

Ballerino, cantante e presentatore.

Conduce un programma TV su Mas Latina occupandosi anche della direzione artistica del canale televisivo musicale.

2016 vince Italian Latin Awards come migliore canzone tropicale con Hotline Bling

2017 Disco doíoro con Baila como el Papu

2018 Disco di Platino con Baila como el Papu

2018 3 nomination Italian Latin Awards-Miglior artista urbano,miglior canzone tropicale,miglior canzone latin pop