Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme con Amici come prima

Mtv Movie & Tv Awards 2018, Black Panther e Stranger Things guidano le nomination

Lo spettacolo andrà in onda lunedì 18 giugno su tutti i canali del network, alle 21.00 locali dal Barker Hangar di Los Angeles. In Italia lo show sarà trasmesso in contemporanea su MTV (in esclusiva su Sky canale 133) nella notte tra il 18 e il 19 giugno alle 3.00