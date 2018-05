Pioggia di critiche per la cover di Vogue Italia di Gigi Hadid

ROMA – Sta creando non poche polemiche la cover di Vogue Italia di Gigi Hadid. La top model, fotografata da Steven Klein, è seduta sul modello Justin Martin e indossa una tuta di Dolce & Gabbana. A catturare l’attenzione non è, però, il look della 23enne ma il colore della sua pelle. Abbronzatissima ma con una una strana tonalità, per niente naturale. Anche i capelli di Gigi – biondissima – sono stati scuriti per l’occasione. Il risultato è un’immagine irriconoscibile della modella.

Le scuse di Gigi…

Gigi, alla sua 27esima cover di Vogue, è presto diventata bersaglio di critiche, accusata di impersonare stereotipi razzisti. Suo malgrado, ha così dovuto scrivere sui social il suo lato della storia. “Cercate di capire – ha scritto in una storia di Instagram – che il mio controllo di uno shoot 1. è inesistente in termini di direzione creativa 2. si conclude completamente quando lascio il set e qualsiasi cosa fatta a una foto in post produzione è totalmente fuori il mio controllo”. Con la spiegazione sono arrivate le relative scuse: “L’abbronzatura e il photoshop è uno stile che S. Klein usa da tanti anni e credo fosse quello che ci aspettasse anche da quello shoot (mostrarmi in modo creativamente differente). Nonostante capisca quali fossero gli intenti di Vogue Italia, non è stato eseguito in maniera corretta e le preoccupazioni sollevate sono giuste”.

…e quelle di Vogue Italia

Il magazine di Condé Nast ha poi precisato: “Nel corso della sua storia, Vogue Italia ha rispettato e incoraggiato i punti di vista creativi dei fotografi commissionati. Nel nostro ultimo servizio fotografico di Steven Klein, la visione era quella di creare una storia a tema beachwear con un effetto bronzato stilizzato. Comprendiamo che il risultato ha causato qualche discussione con i nostri lettori e ci scusiamo sinceramente se abbiamo causato qualche offesa”.