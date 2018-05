ONLINE il video di Mi Parli Piano, il nuovo singolo di Emma Marrone

“La felicità è un’idea semplice

Davanti ai tuoi occhi

Tra l’aria che respiri e quella che difficilmente trattieni”

ROMA – È online da 24 ore ma è già boom di visualizzazioni su YouTube. Stiamo parlando del video ufficiale di Mi Parli Piano, il terzo singolo estratto dall’album Essere qui.

“La complessità delle relazioni e la mancanza di comunicazione – ha raccontato Emma Marrone – Muri sempre più alti che ci limitano nelle nostre esternazioni e la presunzione di pensare che il tempo sarà sempre dalla nostra parte“.

“È troppo tempo che mi parli piano

Son troppi gli anni che ci conosciamo

Avremmo messo su un palazzo intero

E invece ci divide un muro“

In rotazione radiofonica dal 4 maggio, il brano racconta, attraverso la voce graffiante e intensa della leonessa bionda, quanto sia difficile la comunicazione in alcune relazioni, amorose o tra due amici. Questa difficoltà però divora il tempo. “Avrò il tempo per chiarire“, “Glielo dirò“, “Preferisco il silenzio“: pensieri che spesso non lasciano spazio, come dice Emma, all’esternazione, ma alla costruzione di un grattacielo tra due persone.

Mi Parli Piano, il video



Emma Marrone, le date dell’Essere Qui Tour

16 MAGGIO – Pala Lottomatica di ROMA

18 MAGGIO – Mediolanum Forum di ASSAGO – MILANO

19 MAGGIO – Pala Alpitour di TORINO

21 MAGGIO – Kioene Arena di PADOVA

23 MAGGIO – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

26 MAGGIO – Pal’Art Hotel di ACIREALE – CATANIA

28 MAGGIO – Pala Partenope di NAPOLI