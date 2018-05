The Voice of Italy 2018, questa sera la finale in diretta su Rai 2

ROMA – Questa sera si accenderanno i riflettori sulla finale di The Voice of Italy 2018, in diretta su Rai2 e Radio2. Per l’occasione, lo studio Mecenate 2000 è stato rinnovato e ampliato per accogliere l’orchestra che accompagnerà le esibizioni dei 4 finalisti e i ballerini.

L’ultima puntata si aprirà con un omaggio ad Avicii, il dj svedese scomparso giorni fa. Le note di Wake Me Up rimbomberanno nelle orecchie del pubblico e dei protagonsiti della serata.

Maryam Tancredi del Team Al Bano, Beatrice Pezzini del Team J- Ax, Asia Sagripanti del Team Francesco Renga e Andrea Butturini del team Cristina Scabbia sono i quattro finalisti che si contenderanno il titolo di The Voice of italy e un contratto discografico con Universal Music Italia.

Le esibizioni:

– Maryam Tancredi: “No” (Meghan Trainor), duetto con Al Bano in “The Prayer” (Andrea Bocelli e Celine Dion) e l’inedito “Una buona idea”.

– Beatrice Pezzini: “Million Reasons” (Lady Gaga), duetto con J-Ax in “Piccole cose” (J-Ax, Fedez) e l’inedito “Arriverà l’estate”.

– Asia Sagripanti: “I kissed a girl” (Katy Perry), duetto con Francesco Renga in “L’amore altrove” (Francesco Renga) e l’inedito “Gravità”.

– Andrea Butturini: “Dream on” (Aerosmith); duetto con Cristina Scabbia in “Under Pressure” (Queen) e l’inedito “La risposta”.

I 4 inediti dei finalisti sono già disponibili per il download e lo streaming su tutte le piattaforme digitali.

Musica, prove vocali coinvolgenti, emozioni e una sana competizione saranno gli ingredienti di un grande evento televisivo live, arricchito dalla conduzione di Costantino Della Gherardesca che, oltre a mediare – e a volte esasperare- le differenti e spiccate personalità dei quattro coach, terrà aperto il collegamento con la postazione in studio di ‘Back2Back’, il gruppo d’ascolto radio di ‘The Voice of Italy’ guidato da Gino Castaldo ed Ema Stokholma con ospiti Claudio Di Biagio e Lory Del Santo, che sono filo diretto e sempre connesso con il popolo della radio, per raccontare tutte le fasi del talent e curiosità di back stage.

Tv, radio ma anche web e social. Dopo due mesi di accesa e intensa partecipazione dell’audience digitale a The Voice of Italy 2018, che lo ha portato a essere sempre al primo posto dei trend topic del giovedì sera, affermandosi come il programma più commentato su twitter per l’intera giornata, la finale live vedrà attiva in studio a Milano una postazione web guidata da Melissa Greta Marchetto, affiancata dagli youtuber Matt & Bise e theShow, che saranno un megafono irriverente degli umori, apprezzamenti e contestazioni del mondo digitale, web e social.