Cannes 2018, Kristen Stewart sul red carpet senza scarpe

ROMA – “Bella Swan una di noi”.

Non è uno scherzo. Dopo aver sfilato sul red carpet della 71esima edizione del Festival di Cannes sotto la pioggia e aver superato i flash dei fotografi, Kristen Stewart ha detto “ciaone” alle sue Louboutin ed ha continuato la passerella senza tacchi. In un luogo dove il tacco è d’obbligo, la Stewart sfida l’etichetta in occasione dell’anteprima di Blakkklansman di Spike Lee.

Non è la prima volta che l’attrice infrange le regole della kermesse francese. Lo scorso anno, in occasione della premiere di 120 battiti al minuto, la protagonista della saga di Twilight si è presentata sul red carpet con un look molto particolare firmato Chanel. Dietro questo suo dire “no” all’etichetta c’era un messaggio ben preciso: “C’è un dress code, giusto? La gente si arrabbia se non metti i tacchi – aveva dichiarato ai microfoni di Hollywood Reporter – ma se non chiedi ai maschi di mettersi i tacchi o un vestito, allora non puoi chiederlo neanche a me“.