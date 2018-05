SponsorGate, anche Givova e Consilia abbandonano il Grande Fratello

ROMA – Aumenta il numero degli sposor in fuga dal Grande Fratello.

A poche ore dalla diretta in studio, anche Givova e Consilia hanno deciso di ritirare i loro prodotti dalla casa più spiata d’Italia.

Prima di loro, hanno interrotto la collaborazione BellaOggi, Nintendo, Acqua Santa Croce, Screen HairCaire, F**K e Changit.

“BELLAOGGI si dissocia formalmente dagli atti e dai comportamenti da ultimo registrati nell’ambito dell’attuale XV edizione del Grande Fratello. Comprende profondamente la reazione dei suoi consumatori, fan e di ogni voce che si è sollevata sui social networks rispetto a tali ultimi accadimenti.

In BELLAOGGI lavoriamo quotidianamente per proporre un mondo di bellezza, unico, concreto ed accessibile a tutti.

Siamo convinti che la bellezza non potrà mai esistere accanto a nessuna forma di violenza o discriminazione.

La nostra presenza in Grande Fratello si inseriva in un piano di visibilità televisiva del marchio.

In segno di concreta dissociazione da questi eventi negativi, BELLAOGGI, con la massima attenzione e rispetto delle opinioni, comunica, con effetto immediato, la decisione di interrompere ogni attività di sponsorizzazione di questa edizione del Grande Fratello.

Comunica inoltre che ogni riferimento e contenuto su questa edizione televisiva verrà rimosso dalle proprie pagine presenti sui social networks e dal proprio sito internet”.