ROMA – Due voci da brivido quelle di Christina Aguilera e Demi Lovato, insieme per Fall In Line.

Il super duetto è il secondo singolo estratto dal nuovo album Liberation, in arrivo il prossimo 15 giugno a distanza di 6 anni dal precedente disco di inediti, Lotus.



A settembre partirà il The Liberation Tour, che vedrà Chruistina tornare in tour dopo 10 anni di assenza.

Al momento non sono state ancora annunciate date italiane.