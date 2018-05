J-Ax e Fedez, Ghali e Måneskin. Ecco il cast di Radio Italia Live 2018

ROMA – Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, J-Ax & Fedez, Gianni Morandi, Thegiornalisti, Le Vibrazioni e Il Volo. Sono solo alcuni degli ospiti che saliranno sul palco di Radio Italia Live 2018. Per il sesto anno consecutivo, l’evento torna a piazza del Duomo a Milano. L’appuntamento è al prossimo 16 giugno. A guidare gli artisti, nel corso della serata, Luca & Paolo che tornano come conduttori. Il backstage sarà affidato a Marco Maccarini. A lui il compito di sentire i commenti a caldo dei cantanti. A interagire con il pubblico, invece, ci sarà la speaker Manola Moslehi.

I rapper e fenomeni della musica contemporanea sul palco insieme ai Big

A partire dalle 19.10, sul palco di Radio Italia Live 2018 si alterneranno i grandi rappresentanti del pop italiano, gli artisti più in voga del momento e i giovani emergenti del panorama musicale nostrano. Oltre a quelli già citati (i Big), si esibiranno: Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali, Nitro e Tedua, ovvero i rapper. A loro sarà affidata la prima parte del concerto che sarà visibile anche su Radio Italia Rap Tv.

La diretta è, invece, come al solito su Real Time (canale 31), su Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) sul canale Nove. Il concerto sarà trasmesso in streaming audio/video su radioitalia.it e su Dplay.com.

Sul palco, quest’anno, saliranno anche i nuovi “fenomeni” della musica italiana: i Måneskin, Riki e Thomas. Ci sarà, però, spazio anche per un momento internazionale con il live di Mika, grande ospite dello show.