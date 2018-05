Media Art Festival, premiati i vincitori tra cui uno studente

ROMA – Premiati oggi al Maxxi i vincitori della quarta edizione del Media Art Festival, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Mondo Digitale per esplorare nuove forme d’arte, sempre più collaborative e interattive.

Dal 17 al 19 maggio oltre 50 artisti di 10 paesi, dagli Stati Uniti alla Russia, espongono i propri lavori nella mostra “The Great Convergence: Natural and Artificial Intelligence” ospitata nello Spazio Extra MAXXI.

Vince la sezione “mostra internazionale” l’artista Antonio Fiorentino con l’installazione “Opusimago”.

Un laboratorio alchemico del futuro dove diverse vegetazioni chimiche generano sculture simili a piante che continuano a crescere durante il periodo della mostra. Un paesaggio di forme autonome in continuo mutamento che dà origine a un processo generativo che non può essere interrotto.

Vince la sezione “education” l’artista milanese Daniela Di Maro con l’opera “Pollination vs Pollution” realizzata insieme agli studenti del Liceo artistico Brera di Milano.

Un lavoro di video arte per riflettere sull’emergenza dell’inquinamento e sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Media Art Festival, chi è lo studente vincitore

Vince il contest MUX – Mix User Experience, promosso in collaborazione con il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il giovane studente del Liceo Scientifico Vito Volterra di Ciampino, Andrea Battistoni, con il progetto “APPraise your time”. Un’applicazione per calcolare il tempo risparmiato nella vita quotidiana da rinvestire in attività culturali.

Il Media Art Festival 2018 è realizzato in collaborazione con MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Epson, Ambasciata americana in Italia, Accademia delle Belle Arti di Roma, Palazzo delle Esposizioni.

Il Festival è in connessione con i programmi Europa Creativa (Commissione europea) ed Erasmus+.