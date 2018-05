Primo impegno ufficiale da marito e moglie per Harry e Meghan

ROMA – Prima il “dovere”, poi il piacere. Harry e Meghan, ormai marito e moglie, dovranno aspettare qualche giorno prima di partire per il loro viaggio di nozze in Africa. I due neo sposi, infatti, sono attesi domani sera a Buckingham Palace per il loro primo impegno ufficiale da sposati. Occasione la festa organizzata per celebrare l’impegno del principe Carlo nelle organizzazioni caritatevoli e i suoi prossimi 70 anni. Party anticipato. In realtà, l’erede al trono d’Inghilterra li compirà il prossimo 14 novembre.

Il viaggio di nozze

Impossibile sapere quando effettivamente, Harry e Meghan partiranno per il loro viaggio di nozze. Fonti dicono che sono esclusi i prossimi giorni. Unica cosa certa, secondo i rumors, sembra essere la meta: l’Africa appunto. Tra i luoghi papabili ci sono sicuramente la Namibia e il Botswana, anche se gli inglesi escludono quest’ultimo perché gli sposi ci sono già stati all’inizio della loro relazione. In lizza ci sarebbero anche Rwanda e Malawi, le Filippine e le Hawaii. Non mancano mete più vicine. Harry e Meghan potrebbero fare un salto anche in Italia, precisamente in Toscana e nella costiera Amalfitana.