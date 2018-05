Avicii, i funerali saranno in forma privata

ROMA – Nessuna manifestazione pubblica, ma un funerale intimo e privato.

E’ quanto deciso dai genitori di Tim Bergling, in arte Avicii, il giovane dj svedese morto lo scorso 20 aprile a soli 28 anni. Lo ha comunicato la famiglia alla rivista “Billboard”, chiedendo ai giornalisti di rispettare questa decisione:

“Ci sono state molte richieste di accordi funebri per Tim. La famiglia di Bergling ha ora confermato che i funerali saranno svolti in forma privata, alla presenza delle persone che gli erano più vicine e chiede gentilmente ai media di rispettarli. Non saranno fornite ulteriori informazioni”.