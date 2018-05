Briga torna con “Che cosa ci siamo fatti”. Il 1° giugno parte l’instore tour

ROMA – “Esce il video di #checosacisiamofatti su YouTube!”.

Con un post sulla sua pagina Facebook BRIGA annuncia che è online su YouTube la clip ufficiale di “CHE COSA CI SIAMO FATTI”, primo singolo estratto dall’omonimo album di inediti attualmente in radio e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.



Il cantautore ne parla così:

“Il video nasce da una mia idea che si sviluppa sotto la regia dei “Trilathera”. Per questo nuovo album ho scelto di stravolgere il mio stile musicale e di assecondare questo cambiamento su tutto il piano della comunicazione, anche e soprattutto a livello iconografico. Già dagli shooting effettuati con i quali ho deciso di lanciare il mio nuovo progetto discografico, emerge la volontà di rimarcare l’idea di concept-album, con la scelta di location suggestive ed evocative come un supermarket notturno, una piscina vuota o un vecchio tram degli anni 50. Per questo video mi sono proposto di non voler scrivere una vera e propria sceneggiatura, ma di lasciar spazio ad un susseguirsi di immagini confuse, altalenanti e sporche, atte a descrivere l’alternarsi dei miei stati d’animo. La vita a volte sembra una stanza vuota, che bisogna imparare a riempire. Io cerco di farlo con i sogni, gli amici, la musica e i viaggi”.

Instore tour

Altra notizia per i fan. “CHE COSA CI SIAMO FATTI” sarà presentato con un eccezionale instore tour a partire dal primo giugno proprio il giorno d’uscita del disco, con un doppio appuntamento: al Varese Dischi di VARESE (via Manzoni, 3 – ore 15.00) e al Mondadori Store di MILANO (Piazza Duomo, 1 – ore 18.00).

Le altre tappe di giugno:

Domenica 3 al Media World c/o CC Verona Uno di SAN GIOVANNI LUPATOTO-VERONA (via Monte Cristallo – ore 17.30).

Lunedi 4 a La Feltrinelli di SAVONA (via C. Astengo, 11 – ore 15.00) e al Mondadori Bookstore di GENOVA (via XX Settembre, 27R – ore 18.00).

Martedì 5 allo Sky Stone & Songs di LUCCA (Piazza Napoleone, 22 – ore 15.00) e alla Galleria del Disco di FIRENZE (Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – ore 18.00).

Mercoledì 6 a La Feltrinelli di LATINA (via A. Diaz, 10 – ore 15.00) e al Mondadori Bookstore di FROSINONE (via Aldo Moro, 223 – ore 18.00).

Giovedi 7 alla Discoteca Laziale di ROMA (via Mamiani, 62 – ore 16.30).

Venerdi 8 al Mondadori Bookstore di GROSSETO (Corso Carducci, 9 – ore 15.00) e al Mondadori Bookstore di VITERBO (Piazza della Rocca 29 – ore 18.00).

Sabato 9 al CC L’Arca di Capena di CAPENA ROMA (via Tiberina, 73° – ore 20.00).

Domenica 10 al CC Le Bolle di EBOLI-SALERNO (Località Serracapilli – ore 17.30).

Martedi 12 al Maistrello Musica di RIETI (via delle Orchidee, 6 – ore 15:00) e a La Feltrinelli di PERUGIA (Corso Pietro Vannucci, 78-82 – ore 18.00).

Mercoledì 13 a La Feltrinelli di BOLOGNA (Piazza Ravegnana, 1 – ore 15.00) e a La Feltrinelli c/o Barilla Center di PARMA (via Emilia Est snc – ore 18.00).

Giovedi 14 al Mondadori Bookstore di TORINO (via Monte di Pietà, 2 ang. Via Roma – ore 15.00) e al Muzak Dischi di CUNEO (C.so Nizza, 27 – ore 18.00).

Sabato 16 CC Auchan Mugnano di NAPOLI (via Pietro Nenni, 54 – ore 17.30).

Domenica 17 al Mondadori Bookstore di BARI-ANDRIA-TRANI (corso Cavour, 132 – ore 15.00) e al CC Gargano di FOGGIA (Contrada Pace – Loc. Macchia Monte Sant’Angelo – ore 18.00).