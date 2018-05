ROMA – Tutto pronto per l’ottavo serale di Amici 17.

Una semifinale ricca di sorprese, in programma per domenica 27 maggio, che decreterà i finalisti di questa edizione.

Gli allievi delle due squadre avranno la possibilità di duettare con artisti importanti.

Per la Squadra Bianca, Emma duetterà con Annalisa, Irama con Ornella Vanoni.

Per la Squadra Blu, Lauren con Riky, Elisa e Carla Fracci, Einar canterà con Gino Paoli e Carmen con Gigi D’Alessio.

Tra gli sopiti attesi, anche Sofia Loren.