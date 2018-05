“Towel Day”, oggi è la Giornata dell’Asciugamano

ROMA – Il 25 maggio ricorre in tutto il mondo il Towel Day, la Giornata dell’Asciugamano nata come omaggio a Douglas Adams.

Lo scrittore inglese morì l’11 maggio del 2001 e, due settimane dopo, i fan scelsero il 25 maggio come giornata per celebrarlo.

L’asciugamano è ciò che meglio si adatta al ricordo di Adams, che ne descrisse l’importanza nella celebre “trilogia in cinque parti” di fantascienza umoristica Guida galattica per gli autostoppisti.

“La Guida Galattica per gli Autostoppisti dice alcune cose sull’argomento asciugamano. L’asciugamano, dice, è forse l’oggetto più utile che un autostoppista galattico possa avere.

In parte perché è una cosa pratica: ve lo potete avvolgere intorno perché vi tenga caldo quando vi apprestate ad attraversare i freddi satelliti di Jaglan Beta; potete sdraiarvici sopra quando vi trovate sulle spiagge dalla brillante sabbia di marmo di Santraginus V a inalare gli inebrianti vapori del suo mare; ci potete dormire sotto sul mondo deserto di Kakrafoon, con le sue stelle che splendono rossastre; potete usarlo come vela di una mini–zattera allorché vi accingete a seguire il lento corso del pigro fiume Falena; potete bagnarlo per usarlo in un combattimento corpo a corpo;

potete avvolgervelo intorno alla testa per allontanare vapori nocivi o per evitare lo sguardo della Vorace Bestia Bugblatta di Traal (un animale abominevolmente stupido, che pensa che se voi non lo vedete nemmeno lui possa vedere voi: è matto da legare, ma molto, molto vorace); infine potete usare il vostro asciugamano per fare segnalazioni in caso di emergenza e, se è ancora abbastanza pulito, per asciugarvi, naturalmente”