Calcutta, l’instore tour passa da due Autogrill

ROMA – È in tutti gli store da ieri, per Bomba Dischi, Evergreen, il terzo album di Calcutta. Per presentarlo, il cantautore – al secolo Edoardo D’Erme – ha organizzato uno speciale instore tour: negli Autogrill.

I fan potranno incontrare Calcutta mercoledì 30 maggio, dalle ore 19 alle ore 21, nell’Area di Servizio Prenestina Ovest a Gallicano del Lazio (RM) sul tratto A1 Fiano Romano – S. Cesareo, mentre l’1 giugno, sempre dalle ore 19, sarà all’Area di Servizio Villoresi Est a Lainate (MI) sul tratto A8 Milano – Laghi. Due date pensate sulla scia che – con il suo secondo album, Mainstream – Calcutta ha percorso in alcuni supermarket d’Italia. Negli Autogrill, il 29enne suonerà qualche pezzo chitarra e voce.

Per vedere live, l’interprete di Orgasmo, invece, bisognerà aspettare l’estate inoltrata. Il 21 luglio, Calcutta suonerà allo Stadio Francioni di Latina. Il 6 agosto nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Sul circuito Ticketone, sono disponibili i biglietti per entrambi i concerti.