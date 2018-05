Amici 17, nessun eliminato. Irama vince l’ottavo serale

ROMA – Con la vittoria di Irama e una borsa di studio per Einar si è concluso l’ottavo serale di Amici 17.

Puntata ricca di emozioni che, in un modo o nell’altro, ha premiato tutti i ragazzi.

Nessuno degli allievi rimasti in gara, infatti, è stato eliminato.

Irama, Einar, Lauren, Emma e Carmen volano dritti alla finale di sabato 2 giugno.

Gli album dei cantanti di Amici

Nel frattempo, i cantanti di Amici rimasti, si preparano alla pubblicazione dei loro album, disponibili in tutti gli store a partire dal 1° giugno.

“Einar” – Einar (Sony)

“La complicità” – Carmen (Universal)

“Plume” – Urama (Warner)

In sospeso l’album di Emma Muscat, che ancora deve scegliere l’etichetta musicale con cui firmare.

Posticipata all’8 giugno l’uscita dell’album di Biondo “Dejavu”, anticipato dal singolo “Roof Garden in rotazione radiofonica da venerdì 1° giugno.