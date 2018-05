La Dark Polo Gang apre il concerto sold out di J-Ax e Fedez

ROMA – Sarà la Dark Polo Gang ad aprire il concerto sold out di J-Ax e Fedez allo stadio San Siro di Milano. La band, “al gran completo” come ha annunciato Fedez su Instagram, canterà il nuovo singolo British e alcuni dei loro più grandi successi. La band si unisce alla parata di star che accompagnerà J-Ax e Fedez nel loro ultimo concerto, La Finale. Sul palco sono attesi Grido, Gué Pequeno, Il Cile, Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre, Stash dei The Kolors e Cris Brave. A cantare con loro oltre 75 mila persone che hanno regalato a J-Ax e Fedez la ciliegina sulla torta: ovvero il tutto esaurito. A un giorno dallo spettacolo, infatti, non è più possibile trovare un biglietto. Tutto sold out.

J-Ax e Fedez festeggiano così alla grande il loro sodalizio, nato due anni fa. A La Finale, il duo canterà tutte le hit del loro successo discografico “Comunisti col Rolex”, l’ultimo singolo ‘Italiana’, e ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi.



La finale sarà trasmesso in diretta, in radiovisione, da RTL 102.5. Lo spettacolo sarà ripreso con 20 telecamere, per la regia di Luigi Antonini.