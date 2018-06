Ubisoft svela il primo teaser trailer di Assassin’s Creed Odyssey

ROMA – Sarà la Grecia a fare da sfondo ad Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga videoludica di Ubisoft.

Con un brevissimo teaser trailer di soli 5 secondi, il publisher ha annunciato la presentazione ufficiale del titolo della saga all’E3 2018 di Los Angeles, in partenza il 12 giugno prossimo.

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf — Assassin’s Creed (@assassinscreed) 31 maggio 2018

Con questa mossa a sorpresa Ubisoft conferma i rumors delle scorse settimane, sia riguardo al titolo Odyssey che per l’ambientazione ellenica, stuzzicando ancora di più la curiosità dei fan.

Di leak emersi in rete, infatti, sembrerebbe che il nuovo capitolo seguirà storia e meccaniche di gioco di Origins.

Non resta che attendere l’E3 per maggiori dettagli.